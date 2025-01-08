Ціна Archive AI (ARCAI)
Поточна ціна Archive AI (ARCAI) сьогодні становить 0.00354549 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ARCAI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Archive AI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 89.98 USD
- зміна ціни Archive AI протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Archive AI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Archive AI до USD становила $ -0.0007212795.
За останні 60 днів зміна ціни Archive AI до USD становила $ +0.0002067063.
За останні 90 днів зміна ціни Archive AI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0007212795
|-20.34%
|60 днів
|$ +0.0002067063
|+5.83%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Archive AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-0.57%
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