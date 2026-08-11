Сьогоднішня ціна Archivas

Поточна ціна Archivas (RCHV) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0.27% за останні 24 години. Поточний курс конвертації RCHV до USD становить $ 0 за RCHV.

Archivas наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 19,127.51, з циркуляційною пропозицією у 1.00B RCHV. Протягом останніх 24 годин RCHV торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.00376413, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці RCHV змінився на -- за останню годину та на -8.84% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Archivas (RCHV)

Ринкова капіталізація $ 19.13K$ 19.13K $ 19.13K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 19.13K$ 19.13K $ 19.13K Циркуляційне постачання 1.00B 1.00B 1.00B Загальна пропозиція 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Archivas — $ 19.13K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція RCHV — 1.00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 19.13K.