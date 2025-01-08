Ціна Architex (ARCX)
Поточна ціна Architex (ARCX) сьогодні становить 0.402087 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ARCX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Architex:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 96.11K USD
- зміна ціни Architex протягом дня — -20.85%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Architex до USD становила $ -0.1059704475388231.
За останні 30 днів зміна ціни Architex до USD становила $ -0.1039341015.
За останні 60 днів зміна ціни Architex до USD становила $ -0.1466363440.
За останні 90 днів зміна ціни Architex до USD становила $ -0.02717113721636463.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.1059704475388231
|-20.85%
|30 днів
|$ -0.1039341015
|-25.84%
|60 днів
|$ -0.1466363440
|-36.46%
|90 днів
|$ -0.02717113721636463
|-6.32%
Останній аналіз цін Architex: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.34%
-20.85%
-18.18%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Architex is a mining layer targeting blockchains and AI networks such as BTC, Bittensor & Morpheus through its decentralized ASIC & GPU hardware infrastructure.
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