Сьогоднішня ціна Architex (ARCX)

Поточна ціна Architex (ARCX) сьогодні становить 0.402087 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ARCX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Architex:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 96.11K USD

- зміна ціни Architex протягом дня — -20.85%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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