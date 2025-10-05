Інформація щодо ціни Archie the Cigar Poodle (ARCHIE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) 0,00% Зміна ціни (за 7 дн.) 0,00%

Актуальна ціна Archie the Cigar Poodle (ARCHIE) становить --. За останні 24 години ARCHIE торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум ARCHIE становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то ARCHIE змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на 0,00% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Archie the Cigar Poodle (ARCHIE)

Ринкова капіталізація $ 16,28K$ 16,28K $ 16,28K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 16,28K$ 16,28K $ 16,28K Циркуляційне постачання 976,74M 976,74M 976,74M Загальна пропозиція 976 735 590,642499 976 735 590,642499 976 735 590,642499

Поточна ринкова капіталізація Archie the Cigar Poodle — $ 16,28K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ARCHIE — 976,74M, зі загальною пропозицією 976735590.642499. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 16,28K.