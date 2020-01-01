Токеноміка Archi Token (ARCHI) Дізнайтеся ключову інформацію про Archi Token (ARCHI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Archi Token (ARCHI) Archi token is a token used to measure or count the number of shares of Archi finance. Just like a company in real world, holding Archi token becomes a share holder of Archi finance. The total amount of Archi token is fixed and it cannot be minted anywhere within the platform. Use case of $archi token -By locking $archi into $vlarchi tokens, users receive: Share of protocol fees Governance rights on Archi DAO -By providing archi-eth liquidity pair,users receive share fees from Liquidity provider incentive pool share trading fees in uni-v3 Офіційний вебсайт: https://archi.finance/ Whitepaper: https://docs.archi.finance/ Купити ARCHI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Archi Token (ARCHI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Archi Token (ARCHI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 63.91K $ 63.91K $ 63.91K Загальна пропозиція: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Циркуляційна пропозиція: $ 2.80M $ 2.80M $ 2.80M FDV (повністю розведена вартість): $ 228.26K $ 228.26K $ 228.26K Історичний максимум: $ 1.93 $ 1.93 $ 1.93 Історичний мінімум: $ 0.01455472 $ 0.01455472 $ 0.01455472 Поточна ціна: $ 0.02282612 $ 0.02282612 $ 0.02282612 Дізнайтеся більше про ціну Archi Token (ARCHI)

Токеноміка Archi Token (ARCHI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Archi Token (ARCHI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ARCHI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ARCHI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ARCHI, досліджуйте ціну токена ARCHI в реальному часі!

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