Ціна Archi Token (ARCHI)
Поточна ціна Archi Token (ARCHI) сьогодні становить 0.03295269 USD з ринковою капіталізацією $ 92.26K USD. Ціна ARCHI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Archi Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 34.41 USD
- зміна ціни Archi Token протягом дня — -7.46%
- циркуляційна пропозиція – 2.80M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Archi Token до USD становила $ -0.00266021438294155.
За останні 30 днів зміна ціни Archi Token до USD становила $ -0.0059567160.
За останні 60 днів зміна ціни Archi Token до USD становила $ +0.0029448237.
За останні 90 днів зміна ціни Archi Token до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00266021438294155
|-7.46%
|30 днів
|$ -0.0059567160
|-18.07%
|60 днів
|$ +0.0029448237
|+8.94%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Archi Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.34%
-7.46%
+0.69%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Archi token is a token used to measure or count the number of shares of Archi finance. Just like a company in real world, holding Archi token becomes a share holder of Archi finance. The total amount of Archi token is fixed and it cannot be minted anywhere within the platform. Use case of $archi token -By locking $archi into $vlarchi tokens, users receive: 1. Share of protocol fees 2. Governance rights on Archi DAO -By providing archi-eth liquidity pair,users receive 1. share fees from Liquidity provider incentive pool 2. share trading fees in uni-v3
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