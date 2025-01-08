Сьогоднішня ціна Archi Token (ARCHI)

Поточна ціна Archi Token (ARCHI) сьогодні становить 0.03295269 USD з ринковою капіталізацією $ 92.26K USD. Ціна ARCHI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Archi Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 34.41 USD

- зміна ціни Archi Token протягом дня — -7.46%

- циркуляційна пропозиція – 2.80M USD

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