Ціна Archi AI (ARAI)
Поточна ціна Archi AI (ARAI) сьогодні становить 0.594149 USD з ринковою капіталізацією $ 619.81K USD. Ціна ARAI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Archi AI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 20.99K USD
- зміна ціни Archi AI протягом дня — +9.23%
- циркуляційна пропозиція – 1.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Archi AI до USD становила $ +0.050226.
За останні 30 днів зміна ціни Archi AI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Archi AI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Archi AI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.050226
|+9.23%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Archi AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.65%
+9.23%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Purpose: Archi AI aims to enhance cryptocurrency portfolio management through AI automation. Function: Utilizes AI agents to monitor, analyze, and manage crypto portfolios. Provides real-time data analysis, sentiment-based trading, and risk management tools. Utility: AI Agents: Includes virtual portfolio management, wallet tracking, token rating, copy trading, performance analysis, and trade management. Token Use: The native ARCHI token operates on the Ethereum blockchain, used for transactions within the ecosystem and governance. Deflationary Mechanism: Implements a buyback and burn program with 50% of revenue to potentially increase token value. Platform Features: Offers portfolio tracking, investment insights, and automation across multiple blockchains, with plans for mobile access and community governance. Key Points: AI-driven tools for both novice and experienced traders to optimize crypto investments. Automated strategies with a claimed 67% success rate. Tokenomics include a 5% transaction tax on both buying and selling. This project seeks to simplify and improve the efficiency of crypto asset management using AI technology.
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