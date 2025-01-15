Сьогоднішня ціна Archi AI (ARAI)

Поточна ціна Archi AI (ARAI) сьогодні становить 0.594149 USD з ринковою капіталізацією $ 619.81K USD. Ціна ARAI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Archi AI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 20.99K USD

- зміна ціни Archi AI протягом дня — +9.23%

- циркуляційна пропозиція – 1.00M USD

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