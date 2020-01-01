Токеноміка Archethic (UCO) Дізнайтеся ключову інформацію про Archethic (UCO), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Archethic (UCO) ArchEthic is a Layer 1 aiming to create a new Decentralized Internet. Its blockchain infrastructure is the most scalable, secure & energy-efficient solution on the market thanks to the implementation of a new consensus : ""ARCH"". ArchEthic smart-contracts expand developers boundaries by introducing internal oracle, time-triggers, editable content & interpreted language. Through native integration for DeFi, NFTs & decentralized identity ; ArchEthic offers an inclusive and interoperable ecosystem for all blockchains. In order to achieve long-term vision of an autonomous network in the hands of the world population, we developed a biometric device respecting personal data privacy (GDPR compliant). Making the blockchain world accessible with the tip of a finger. Офіційний вебсайт: https://www.archethic.net/ Whitepaper: https://www.archethic.net/assets/files/white_paper.pdf Купити UCO зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Archethic (UCO) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Archethic (UCO), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 72,81K $ 72,81K $ 72,81K Загальна пропозиція: $ 966,02M $ 966,02M $ 966,02M Циркуляційна пропозиція: $ 415,55M $ 415,55M $ 415,55M FDV (повністю розведена вартість): $ 169,25K $ 169,25K $ 169,25K Історичний максимум: $ 0,401399 $ 0,401399 $ 0,401399 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,0001752 $ 0,0001752 $ 0,0001752 Дізнайтеся більше про ціну Archethic (UCO)

Токеноміка Archethic (UCO): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Archethic (UCO) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів UCO, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів UCO, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку UCO, досліджуйте ціну токена UCO в реальному часі!

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