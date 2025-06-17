Ціна Archethic (UCO)
Поточна ціна Archethic (UCO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 62,35K USD. Ціна UCO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Archethic:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Archethic протягом дня — -3,06%
- циркуляційна пропозиція – 415,55M USD
Отримуйте оновлення цін UCO до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни UCO.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Archethic до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Archethic до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Archethic до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Archethic до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-3,06%
|30 днів
|$ 0
|-47,65%
|60 днів
|$ 0
|-40,22%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Archethic: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,46%
-3,06%
-27,66%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
ArchEthic is a Layer 1 aiming to create a new Decentralized Internet. Its blockchain infrastructure is the most scalable, secure & energy-efficient solution on the market thanks to the implementation of a new consensus : ""ARCH"". ArchEthic smart-contracts expand developers boundaries by introducing internal oracle, time-triggers, editable content & interpreted language. Through native integration for DeFi, NFTs & decentralized identity ; ArchEthic offers an inclusive and interoperable ecosystem for all blockchains. In order to achieve long-term vision of an autonomous network in the hands of the world population, we developed a biometric device respecting personal data privacy (GDPR compliant). Making the blockchain world accessible with the tip of a finger.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Розуміння токеноміки Archethic (UCO) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена UCO зараз!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 UCO до VND
₫--
|1 UCO до AUD
A$--
|1 UCO до GBP
￡--
|1 UCO до EUR
€--
|1 UCO до USD
$--
|1 UCO до MYR
RM--
|1 UCO до TRY
₺--
|1 UCO до JPY
¥--
|1 UCO до RUB
₽--
|1 UCO до INR
₹--
|1 UCO до IDR
Rp--
|1 UCO до KRW
₩--
|1 UCO до PHP
₱--
|1 UCO до EGP
￡E.--
|1 UCO до BRL
R$--
|1 UCO до CAD
C$--
|1 UCO до BDT
৳--
|1 UCO до NGN
₦--
|1 UCO до UAH
₴--
|1 UCO до VES
Bs--
|1 UCO до PKR
Rs--
|1 UCO до KZT
₸--
|1 UCO до THB
฿--
|1 UCO до TWD
NT$--
|1 UCO до AED
د.إ--
|1 UCO до CHF
Fr--
|1 UCO до HKD
HK$--
|1 UCO до MAD
.د.م--
|1 UCO до MXN
$--