Сьогоднішня ціна ArcherSwap Hunter (HUNT)

Поточна ціна ArcherSwap Hunter (HUNT) сьогодні становить 0.08345 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна HUNT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ArcherSwap Hunter:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 32.53 USD

- зміна ціни ArcherSwap Hunter протягом дня — -12.45%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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