Сьогоднішня ціна Archerswap BOW (BOW)

Поточна ціна Archerswap BOW (BOW) сьогодні становить 0.064715 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BOW до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Archerswap BOW:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 13.41K USD

- зміна ціни Archerswap BOW протягом дня — -12.40%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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