Інформація щодо ціни ArcheriumAi (ARCA) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,01600777$ 0,01600777 $ 0,01600777 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) +0,22% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,22%

Актуальна ціна ArcheriumAi (ARCA) становить --. За останні 24 години ARCA торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум ARCA становить $ 0,01600777, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то ARCA змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на +0,22% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо ArcheriumAi (ARCA)

Ринкова капіталізація $ 11,98K$ 11,98K $ 11,98K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 11,98K$ 11,98K $ 11,98K Циркуляційне постачання 100,00M 100,00M 100,00M Загальна пропозиція 100 000 000,0 100 000 000,0 100 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація ArcheriumAi — $ 11,98K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ARCA — 100,00M, зі загальною пропозицією 100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 11,98K.