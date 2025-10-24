Інформація щодо ціни ArchAI (ARCHAI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,0033861 $ 0,0033861 $ 0,0033861 Мін. за 24 год $ 0,00357009 $ 0,00357009 $ 0,00357009 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,0033861$ 0,0033861 $ 0,0033861 Макс. за 24 год $ 0,00357009$ 0,00357009 $ 0,00357009 Рекордний максимум $ 0,00836712$ 0,00836712 $ 0,00836712 Найнижча ціна $ 0,00271399$ 0,00271399 $ 0,00271399 Зміна ціни (за 1 год) -0,35% Зміна ціни (1 дн.) -4,31% Зміна ціни (за 7 дн.) -6,91% Зміна ціни (за 7 дн.) -6,91%

Актуальна ціна ArchAI (ARCHAI) становить $0,00338597. За останні 24 години ARCHAI торгувався між мінімумом у $ 0,0033861 і максимумом у $ 0,00357009, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум ARCHAI становить $ 0,00836712, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00271399.

Що стосується короткострокових результатів, то ARCHAI змінився на -0,35% за останню годину, -4,31% за 24 години та на -6,91% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо ArchAI (ARCHAI)

Ринкова капіталізація $ 1,39M$ 1,39M $ 1,39M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 2,79M$ 2,79M $ 2,79M Циркуляційне постачання 410,54M 410,54M 410,54M Загальна пропозиція 822 688 389,0 822 688 389,0 822 688 389,0

Поточна ринкова капіталізація ArchAI — $ 1,39M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ARCHAI — 410,54M, зі загальною пропозицією 822688389.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 2,79M.