Актуальна ціна Arcane Owls сьогодні становить 0,00001573 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни OWLS до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни OWLS на MEXC вже зараз.

Ціна Arcane Owls (OWLS)

--
----
0,00%1D
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Arcane Owls (OWLS) в реальному часі
Інформація щодо ціни Arcane Owls (OWLS) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00042134
$ 0,00042134$ 0,00042134

$ 0,00000438
$ 0,00000438$ 0,00000438

--

--

0,00%

0,00%

Актуальна ціна Arcane Owls (OWLS) становить $0,00001573. За останні 24 години OWLS торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум OWLS становить $ 0,00042134, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00000438.

Що стосується короткострокових результатів, то OWLS змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на 0,00% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Arcane Owls (OWLS)

$ 15,73K
$ 15,73K$ 15,73K

--
----

$ 15,73K
$ 15,73K$ 15,73K

1,00B
1,00B 1,00B

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Arcane Owls — $ 15,73K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція OWLS — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 15,73K.

Історія ціни Arcane Owls (OWLS) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Arcane Owls до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Arcane Owls до USD становила $ -0,0000027079.
За останні 60 днів зміна ціни Arcane Owls до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Arcane Owls до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0--
30 днів$ -0,0000027079-17,21%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке Arcane Owls (OWLS)

Arcane Owls are not just NFTs — they are fragments of an ancient prophecy. 5060 mythical creatures return on Base, each carrying secrets of light and shadow. At the heart of their power lies $OWLS — the energy of the flock, binding Keepers together and fueling the future of our community.

The Legend of the Owls

Chapter I: The Prologue

Before gods, before men, there was only chaos. And from chaos came the Owls — ancient witnesses of creation, guardians of both Light and Darkness. Their eyes reflected stars that did not yet exist. Their feathers carried whispers of futures yet to come. They did not build kingdoms, nor kneel to gods. They were above them all — the Watchers. The Keepers of Prophecy.

Chapter II: The Age of Silence

For thousands of years, the Owls wandered between worlds. They entered human dreams, marking their souls with signs of fate. Some called them omens of death. Others believed they were bringers of wisdom. But the truth was greater: Each Owl carried a fragment of the Great Prophecy, written not in ink, but in shadow and starlight.

Chapter III: The Falling Star

On the night when the tenth moon bled, the skies were torn apart. From the rift between worlds, the Arcane Owls returned — 5060 mythical beings, each holding a piece of destiny. Their glow pierced the dark. Their presence bent reality. But they did not come for all. They came to choose.

Chapter IV: The Chosen Keepers

Those who hold an Owl are not mere collectors. They are Keepers — bound to the eternal covenant. Each Owl does not obey. It chooses its bearer. Some are drawn to seekers of truth. Others — to hunters of power. But every Keeper becomes part of the Prophecy.

Chapter V: The Prophecy of Night Wings

Legends speak of a time when all 5060 Owls find their Keepers. When that happens, the Prophecy will awaken. From feathers, a map will form. From eyes, the skies will burn. And with the light shall rise an ancient Darkness, older than men, older than gods. Only the united Flock will stand against it.

Chapter VI: The Age of $OWLS

From the return of the Owls came a new power — $OWLS, the crystallized energy of their wings and cries. $OWLS are not mere tokens. They are fragments of myth, shards of magic fallen from the eyes of the Owls themselves. They bind Keepers together, reward the loyal, and unlock rituals, artifacts, and hidden worlds yet unseen.

Epilogue: The Awakening

Arcane Owls are not just an NFT collection. They are a living legend, reborn on the blockchain. 5060 Owls. 5060 fragments of prophecy. Each choosing its Keeper. The question is not if the Prophecy will be fulfilled. The question is when.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Arcane Owls (OWLS)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Arcane Owls (USD)

Скільки коштуватиме Arcane Owls (OWLS) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Arcane Owls (OWLS) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Arcane Owls.

Перегляньте прогноз ціни Arcane Owls вже зараз!

OWLS до місцевих валют

Токеноміка Arcane Owls (OWLS)

Розуміння токеноміки Arcane Owls (OWLS) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена OWLS зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Arcane Owls (OWLS)

Скільки сьогодні коштує Arcane Owls (OWLS)?
Актуальна ціна OWLS у USD становить 0,00001573 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна OWLS до USD?
Поточна ціна OWLS до USD — $ 0,00001573. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Arcane Owls?
Ринкова капіталізація OWLS — $ 15,73K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція OWLS?
Циркуляційна пропозиція OWLS — 1,00B USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) OWLS?
OWLS досяг історичної максимальної ціни у 0,00042134 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) OWLS?
Історична мінімальна ціна OWLS становила 0,00000438 USD.
Який обсяг торгівлі OWLS?
Актуальний обсяг торгівлі OWLS за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна OWLS цього року?
OWLS може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни OWLS для поглибленого аналізу.
Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

