Сьогоднішня ціна Arcane

Поточна ціна Arcane (ARCANE) сьогодні становить $ 0.0086334, зі зміною 9.15% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ARCANE до USD становить $ 0.0086334 за ARCANE.

Arcane наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 7,250,731, з циркуляційною пропозицією у 840.00M ARCANE. Протягом останніх 24 годин ARCANE торгувався між $ 0.00863657 (мінімум) та $ 0.00954469 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.0164429, тоді як історичний мінімум — $ 0.00704055.

У короткостроковій динаміці ARCANE змінився на -7.61% за останню годину та на -12.30% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 11.14K.

Ринкова інформація щодо Arcane (ARCANE)

Ринкова капіталізація $ 7.25M$ 7.25M $ 7.25M Обсяг (за 24 год) $ 11.14K$ 11.14K $ 11.14K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 8.63M$ 8.63M $ 8.63M Циркуляційне постачання 840.00M 840.00M 840.00M Загальна пропозиція 999,999,963.6330898 999,999,963.6330898 999,999,963.6330898

Поточна ринкова капіталізація Arcane — $ 7.25M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 11.14K. Циркуляційна пропозиція ARCANE — 840.00M, зі загальною пропозицією 999999963.6330898. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 8.63M.