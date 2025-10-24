Інформація щодо ціни Arcana Network (XAR) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 1,52$ 1,52 $ 1,52 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) +0,01% Зміна ціни (за 7 дн.) +28,38% Зміна ціни (за 7 дн.) +28,38%

Актуальна ціна Arcana Network (XAR) становить --. За останні 24 години XAR торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум XAR становить $ 1,52, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то XAR змінився на -- за останню годину, +0,01% за 24 години та на +28,38% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Arcana Network (XAR)

Ринкова капіталізація $ 461,67K$ 461,67K $ 461,67K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 714,92K$ 714,92K $ 714,92K Циркуляційне постачання 645,77M 645,77M 645,77M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Arcana Network — $ 461,67K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція XAR — 645,77M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 714,92K.