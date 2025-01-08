Ціна Arcana arcUSD (ARCUSD)
Поточна ціна Arcana arcUSD (ARCUSD) сьогодні становить 1.002 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ARCUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Arcana arcUSD:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 137.46K USD
- зміна ціни Arcana arcUSD протягом дня — +0.35%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Arcana arcUSD до USD становила $ +0.00348396.
За останні 30 днів зміна ціни Arcana arcUSD до USD становила $ +0.0122482476.
За останні 60 днів зміна ціни Arcana arcUSD до USD становила $ -0.0011010978.
За останні 90 днів зміна ціни Arcana arcUSD до USD становила $ +0.0032823972018757.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00348396
|+0.35%
|30 днів
|$ +0.0122482476
|+1.22%
|60 днів
|$ -0.0011010978
|-0.10%
|90 днів
|$ +0.0032823972018757
|+0.33%
Останній аналіз цін Arcana arcUSD: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.01%
+0.35%
+0.71%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Arcana is a protocol built on re.al that captures the yield from a variety of delta-neutral trade strategies and distributes it in the form of a rebasing token that is soft-pegged to the dollar, arcUSD.
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