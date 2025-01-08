Ціна Arcadium (ARCADIUM)
Поточна ціна Arcadium (ARCADIUM) сьогодні становить 0.00315415 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ARCADIUM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Arcadium:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.20 USD
- зміна ціни Arcadium протягом дня — -9.05%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Arcadium до USD становила $ -0.000314017563677392.
За останні 30 днів зміна ціни Arcadium до USD становила $ -0.0010140727.
За останні 60 днів зміна ціни Arcadium до USD становила $ +0.0006983644.
За останні 90 днів зміна ціни Arcadium до USD становила $ +0.0006728598451129115.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000314017563677392
|-9.05%
|30 днів
|$ -0.0010140727
|-32.15%
|60 днів
|$ +0.0006983644
|+22.14%
|90 днів
|$ +0.0006728598451129115
|+27.12%
Останній аналіз цін Arcadium: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.57%
-9.05%
+3.82%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Stadium Arcadium is the world's first user-owned yield farm! All pools emit both MYFRIENDS and ARCADIUM tokens. Stakers in our single MYFRIENDS pool receive proportional distributions of 75% of deposit fees, 50% of all other platform income, 3% of the 6.66% ARCADIUM transfer tax, and a swap to Layer 3 tokens. ARCADIUM receives 25% of deposit fees for AMM support, 50% of all other platform income, and 100% of all buyback support, including direct buybacks. Our indirect buybacks include Pulsar games that accept ARCADIUM and yield USDC as price money. We also purchased 300 PolyPunks that we will trade for ARCADIUM. Welcome to the Stadium Arcadium, where we truly take user benefits to the next level!
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