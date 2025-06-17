Ціна ArcadiaOS (ARCOS)
Поточна ціна ArcadiaOS (ARCOS) сьогодні становить 0,00080376 USD з ринковою капіталізацією $ 803,76K USD. Ціна ARCOS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ArcadiaOS:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни ArcadiaOS протягом дня — +3,39%
- циркуляційна пропозиція – 1,00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ArcadiaOS до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ArcadiaOS до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни ArcadiaOS до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни ArcadiaOS до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+3,39%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін ArcadiaOS: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,93%
+3,39%
-12,04%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Arcadia is designed to empower developers and creators to build and deploy Web3 and Web2 game prototypes seamlessly. By leveraging AI-powered agents, the platform streamlines asset creation, game prototyping, and eventual deployment. Built on Ethereum, Arcadia ensures robust security, interoperability, and access to a vibrant ecosystem of decentralized applications, enabling users to make Web3 game development accessible, efficient, and scalable for everyone.
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