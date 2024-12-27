Ціна Arcade (ARCD)
Поточна ціна Arcade (ARCD) сьогодні становить 0.0186152 USD з ринковою капіталізацією $ 382.46K USD. Ціна ARCD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Arcade:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 117.33 USD
- зміна ціни Arcade протягом дня — -1.61%
- циркуляційна пропозиція – 20.55M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Arcade до USD становила $ -0.00030613151263475.
За останні 30 днів зміна ціни Arcade до USD становила $ +0.0050416886.
За останні 60 днів зміна ціни Arcade до USD становила $ +0.0042476591.
За останні 90 днів зміна ціни Arcade до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00030613151263475
|-1.61%
|30 днів
|$ +0.0050416886
|+27.08%
|60 днів
|$ +0.0042476591
|+22.82%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Arcade: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-1.61%
+3.29%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Arcade is the governance token of ArcadeDAO which is a decentralized organization driving growth and management of the Arcade Lending Protocol.
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