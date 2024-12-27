Сьогоднішня ціна Arcade (ARCD)

Поточна ціна Arcade (ARCD) сьогодні становить 0.0186152 USD з ринковою капіталізацією $ 382.46K USD. Ціна ARCD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Arcade:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 117.33 USD

- зміна ціни Arcade протягом дня — -1.61%

- циркуляційна пропозиція – 20.55M USD

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