Сьогоднішня ціна ARBUZ (ARBUZ)

Поточна ціна ARBUZ (ARBUZ) сьогодні становить 0.062729 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ARBUZ до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ARBUZ:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.78K USD

- зміна ціни ARBUZ протягом дня — -4.72%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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