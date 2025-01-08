Ціна ARBUZ (ARBUZ)
Поточна ціна ARBUZ (ARBUZ) сьогодні становить 0.062729 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ARBUZ до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ARBUZ:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.78K USD
- зміна ціни ARBUZ протягом дня — -4.72%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ARBUZ до USD становила $ -0.00311280816799828.
За останні 30 днів зміна ціни ARBUZ до USD становила $ -0.0150759428.
За останні 60 днів зміна ціни ARBUZ до USD становила $ -0.0129808695.
За останні 90 днів зміна ціни ARBUZ до USD становила $ -0.14191698520789998.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00311280816799828
|-4.72%
|30 днів
|$ -0.0150759428
|-24.03%
|60 днів
|$ -0.0129808695
|-20.69%
|90 днів
|$ -0.14191698520789998
|-69.34%
Останній аналіз цін ARBUZ: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.20%
-4.72%
-15.72%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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