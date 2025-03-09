Ціна Arbitrove Governance Token (TROVE)
Поточна ціна Arbitrove Governance Token (TROVE) сьогодні становить 0.00204711 USD з ринковою капіталізацією $ 613.21K USD. Ціна TROVE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Arbitrove Governance Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 72.49 USD
- зміна ціни Arbitrove Governance Token протягом дня — +0.75%
- циркуляційна пропозиція – 300.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Arbitrove Governance Token до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Arbitrove Governance Token до USD становила $ -0.0004384766.
За останні 60 днів зміна ціни Arbitrove Governance Token до USD становила $ -0.0008168376.
За останні 90 днів зміна ціни Arbitrove Governance Token до USD становила $ -0.002062676505032591.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.75%
|30 днів
|$ -0.0004384766
|-21.41%
|60 днів
|$ -0.0008168376
|-39.90%
|90 днів
|$ -0.002062676505032591
|-50.18%
Останній аналіз цін Arbitrove Governance Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.87%
+0.75%
+7.73%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Governance Token for the Arbitrove Protocol
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