Сьогоднішня ціна Arbitrax AI (ARBX)

Поточна ціна Arbitrax AI (ARBX) сьогодні становить 0.00947248 USD з ринковою капіталізацією $ 947.25K USD. Ціна ARBX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Arbitrax AI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 171.73K USD

- зміна ціни Arbitrax AI протягом дня — +32.65%

- циркуляційна пропозиція – 100.00M USD

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