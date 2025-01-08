Ціна ArbiSmart (RBIS)
Поточна ціна ArbiSmart (RBIS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 20.05K USD. Ціна RBIS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ArbiSmart:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни ArbiSmart протягом дня — -19.62%
- циркуляційна пропозиція – 194.75M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ArbiSmart до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ArbiSmart до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни ArbiSmart до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни ArbiSmart до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-19.62%
|30 днів
|$ 0
|+7.30%
|60 днів
|$ 0
|-11.32%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін ArbiSmart: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.03%
-19.62%
-16.72%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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