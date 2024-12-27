Ціна ArbiPad (ARBI)
Поточна ціна ArbiPad (ARBI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 318.59K USD. Ціна ARBI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ArbiPad:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 288.78 USD
- зміна ціни ArbiPad протягом дня — +0.49%
- циркуляційна пропозиція – 5.46B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ArbiPad до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ArbiPad до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни ArbiPad до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни ArbiPad до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.49%
|30 днів
|$ 0
|-10.96%
|60 днів
|$ 0
|-14.50%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін ArbiPad: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.03%
+0.49%
-0.79%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
## What Is ArbiPad (ARBI)? ArbiPad — Next generation Arbitrum-zkSync based launchpad by Good Games Guild. ArbiPad is constructed as a bridge between the best crypto project and the global community, especially investors and community in the crypto sphere with transparency and a fair distribution system. ARBI is the native utility token that is used for: - To secure the IDO Allocation on ArbiPad, users have to stake their $ARBI. - Participating in ArbiPad Special Event — Free mint and Access to exclusive group. Unlock more benefits by holding $ARBI! - Incentive Rewards Program for Community ## How Many ARBI Tokens Are There in Circulation? There will 1,080,000,000 ARBI on the circulation of 10,000,000,000 ARBI of the total supply. ### Who Are the Founders of ARBIPAD? ArbiPad is built by Good Games Guild. Good Games Guild is a top guild project in the WEB3 space. As a top project, GGG has so many investors who were carefully selected based on their experience, knowledge, and understanding of the industry. Each of GGG's investors has a range of experience, including infrastructure, gaming, NFTs, DeFi, and some of the most respected global venture firms, such as Animoca, Chromia, OKEx NGC Ventures, Basics Capital, and many more. ### Where Can I Buy ARBIPAD (ARBI)? ARBI will be available on MEXC and Gate.io for upcoming token listing. And also ARBI will list on DEX, such as: Uniswap
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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
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