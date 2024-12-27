Сьогоднішня ціна ArbiPad (ARBI)

Поточна ціна ArbiPad (ARBI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 318.59K USD. Ціна ARBI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ArbiPad:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 288.78 USD

- зміна ціни ArbiPad протягом дня — +0.49%

- циркуляційна пропозиція – 5.46B USD

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