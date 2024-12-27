Ціна ArbiDoge (ADOGE)
Поточна ціна ArbiDoge (ADOGE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1.17M USD. Ціна ADOGE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ArbiDoge:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 356.09 USD
- зміна ціни ArbiDoge протягом дня — +0.41%
- циркуляційна пропозиція – 8.00T USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ArbiDoge до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ArbiDoge до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни ArbiDoge до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни ArbiDoge до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.41%
|30 днів
|$ 0
|-32.36%
|60 днів
|$ 0
|+12.47%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін ArbiDoge: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.48%
+0.41%
+4.99%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Arbidoge is the first Dogecoin fork as well as the first native token to launch on the newly released Arbitrum network. We created transparent tokenomics for everyones benefit. While plenty of projects have intransparent tokenomics which are often not feasible, we kept things simple. Zero Tax. Zero Fee. Just like the original Dogecoin. This token serves as an homage to Dogecoin, as well as a means of acquiring a symbolic piece of the legendary SOV that Dogecoin is, through the power of Arbitrum and its seamless and inexpensive transacting process. Initial Liquidity was permanently burned, along with 20% of the total supply, forever, making Arbidoge a 100% safe investment.
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