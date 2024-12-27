Сьогоднішня ціна ArbiDoge (ADOGE)

Поточна ціна ArbiDoge (ADOGE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1.17M USD. Ціна ADOGE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ArbiDoge:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 356.09 USD

- зміна ціни ArbiDoge протягом дня — +0.41%

- циркуляційна пропозиція – 8.00T USD

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