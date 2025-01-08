Ціна Arbidex (ARX)
Поточна ціна Arbidex (ARX) сьогодні становить 0.01273671 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ARX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Arbidex:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 92.07 USD
- зміна ціни Arbidex протягом дня — -7.66%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Arbidex до USD становила $ -0.00105794634435531.
За останні 30 днів зміна ціни Arbidex до USD становила $ -0.0004326622.
За останні 60 днів зміна ціни Arbidex до USD становила $ -0.0057444498.
За останні 90 днів зміна ціни Arbidex до USD становила $ +0.006411834331711295.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00105794634435531
|-7.66%
|30 днів
|$ -0.0004326622
|-3.39%
|60 днів
|$ -0.0057444498
|-45.10%
|90 днів
|$ +0.006411834331711295
|+101.37%
Останній аналіз цін Arbidex: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.06%
-7.66%
+1.74%
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