Сьогоднішня ціна Arbidex (ARX)

Поточна ціна Arbidex (ARX) сьогодні становить 0.01273671 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ARX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Arbidex:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 92.07 USD

- зміна ціни Arbidex протягом дня — -7.66%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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