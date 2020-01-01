Токеноміка Arata AGI (ARATA) Дізнайтеся ключову інформацію про Arata AGI (ARATA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Arata AGI (ARATA) ARATA AGI represents a revolutionary approach to decentralized artificial general intelligence, implementing a multi-agent system architecture on blockchain technology. This system enables autonomous, self-improving AI agents to collaborate and evolve within a secure, transparent ecosystem. ARATA Token Utility: Agent deployment and execution

Governance voting rights

Staking rewards

Network resource allocation

Protocol fee payments Офіційний вебсайт: https://arataagi.org/ Купити ARATA зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Arata AGI (ARATA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Arata AGI (ARATA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 20,09K $ 20,09K $ 20,09K Загальна пропозиція: $ 10,00M $ 10,00M $ 10,00M Циркуляційна пропозиція: $ 7,00M $ 7,00M $ 7,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 28,70K $ 28,70K $ 28,70K Історичний максимум: $ 2,81 $ 2,81 $ 2,81 Історичний мінімум: $ 0,00194257 $ 0,00194257 $ 0,00194257 Поточна ціна: $ 0,00286983 $ 0,00286983 $ 0,00286983 Дізнайтеся більше про ціну Arata AGI (ARATA)

Токеноміка Arata AGI (ARATA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Arata AGI (ARATA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ARATA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ARATA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ARATA, досліджуйте ціну токена ARATA в реальному часі!

Прогноз ціни ARATA Хочете знати, куди рухається ARATA? Наша сторінка прогнозу ціни ARATA поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена ARATA зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!