Ціна Arata AGI (ARATA)
Поточна ціна Arata AGI (ARATA) сьогодні становить 0.02091917 USD з ринковою капіталізацією $ 146.43K USD. Ціна ARATA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Arata AGI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.51K USD
- зміна ціни Arata AGI протягом дня — -12.69%
- циркуляційна пропозиція – 7.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Arata AGI до USD становила $ -0.00304142477305712.
За останні 30 днів зміна ціни Arata AGI до USD становила $ -0.0200319670.
За останні 60 днів зміна ціни Arata AGI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Arata AGI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00304142477305712
|-12.69%
|30 днів
|$ -0.0200319670
|-95.75%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Arata AGI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.49%
-12.69%
-10.53%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
ARATA AGI represents a revolutionary approach to decentralized artificial general intelligence, implementing a multi-agent system architecture on blockchain technology. This system enables autonomous, self-improving AI agents to collaborate and evolve within a secure, transparent ecosystem. ARATA Token Utility: - Agent deployment and execution - Governance voting rights - Staking rewards - Network resource allocation - Protocol fee payments
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