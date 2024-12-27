Сьогоднішня ціна Arata AGI (ARATA)

Поточна ціна Arata AGI (ARATA) сьогодні становить 0.02091917 USD з ринковою капіталізацією $ 146.43K USD. Ціна ARATA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Arata AGI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.51K USD

- зміна ціни Arata AGI протягом дня — -12.69%

- циркуляційна пропозиція – 7.00M USD

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