Токеноміка Araracoin (ARARA) Дізнайтеся ключову інформацію про Araracoin (ARARA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Araracoin (ARARA) Araracoin (ARARA) is a BEP20 token designed to support wildlife conservation through blockchain technology. The project allocates 20% of its total supply and implements a transaction fee mechanism to fund environmental initiatives, creating a self-sustaining funding model for biodiversity preservation. Beyond direct funding, Araracoin incorporates decentralized governance, allowing ARARA holders to vote on conservation fund allocations, ensuring community-driven decision-making. The project also leverages memecoin appeal, using the macaw as a symbol to attract a broad audience while promoting environmental awareness. Built on Binance Smart Chain (BSC), ARARA facilitates fast and low-cost transactions, while ensuring transparency and security through blockchain technology. The smart contract has been audited by CyberScope, reinforcing trust in its infrastructure. Офіційний вебсайт: https://www.araracoin.org Whitepaper: https://www.araracoin.org/docs/white-paper-araracoin-en-us.pdf Купити ARARA зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Araracoin (ARARA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Araracoin (ARARA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 18,19M $ 18,19M $ 18,19M Загальна пропозиція: $ 100,00B $ 100,00B $ 100,00B Циркуляційна пропозиція: $ 36,25B $ 36,25B $ 36,25B FDV (повністю розведена вартість): $ 50,17M $ 50,17M $ 50,17M Історичний максимум: $ 0,00107827 $ 0,00107827 $ 0,00107827 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00050173 $ 0,00050173 $ 0,00050173 Дізнайтеся більше про ціну Araracoin (ARARA)

Токеноміка Araracoin (ARARA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Araracoin (ARARA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ARARA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ARARA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ARARA, досліджуйте ціну токена ARARA в реальному часі!

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