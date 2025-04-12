Ціна Araracoin (ARARA)
Поточна ціна Araracoin (ARARA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 8.94M USD. Ціна ARARA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Araracoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Araracoin протягом дня — +3.72%
- циркуляційна пропозиція – 36.25B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Araracoin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Araracoin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Araracoin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Araracoin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+3.72%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Araracoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.24%
+3.72%
+10.96%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Araracoin (ARARA) is a BEP20 token designed to support wildlife conservation through blockchain technology. The project allocates 20% of its total supply and implements a transaction fee mechanism to fund environmental initiatives, creating a self-sustaining funding model for biodiversity preservation. Beyond direct funding, Araracoin incorporates decentralized governance, allowing ARARA holders to vote on conservation fund allocations, ensuring community-driven decision-making. The project also leverages memecoin appeal, using the macaw as a symbol to attract a broad audience while promoting environmental awareness. Built on Binance Smart Chain (BSC), ARARA facilitates fast and low-cost transactions, while ensuring transparency and security through blockchain technology. The smart contract has been audited by CyberScope, reinforcing trust in its infrastructure.
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