Яка зараз ринкова ціна ArAIstotle?

ArAIstotle оцінюється в ₴, зі зміною -2.96% за останні 24 години. Це відображає найновіший стан попиту та пропозиції на світових крипторинках.

Скільки унікальних власників має FACY?

На блокчейні є -- власників, що свідчить про розподіл та поширення FACY у спільноті. Зростання кількості власників часто вважається сигналом підвищення участі в мережі або збільшення довгострокового інтересу.

Наскільки активний ArAIstotle у своєму родовому блокчейні?

Як токен на --, активність залежить від взаємодії з гаманцями, мережевих комісій, поведінки стейкінгу та використання смарт-контрактів. Підвищена активність може корелюватися з більшим обсягом торгівлі або новими розвитками екосистеми.

Яка загальна обігова кількість FACY?

Обігова кількість становить 772192000.0, що безпосередньо впливає на дефіцит токенів та їхню оцінку. Зміни в пропозиції можуть відбуватися через емісії, спалення або графіки розблокування.

Який обсяг за останні 24 години для ArAIstotle?

ArAIstotle згенерував ₴-- торговельного обсягу за минулу добу, що демонструє активність торгівлі активом та його ліквідність.

Як FACY виглядає у порівнянні з конкурентами з категорії Artificial Intelligence (AI),Meme,AI Meme,AI Agents,Virtuals Protocol Ecosystem,x402 Ecosystem,Base Native?

У порівнянні з іншими активами у сегменті Artificial Intelligence (AI),Meme,AI Meme,AI Agents,Virtuals Protocol Ecosystem,x402 Ecosystem,Base Native, імпульс FACY залежить від ринкового настрою, прийняття інвесторами та ончейн-метрик, пов’язаних з --.