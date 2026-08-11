Сьогоднішня ціна Arai

Поточна ціна Arai (AA) сьогодні становить $ 0,01649233, зі зміною 0,93% за останні 24 години. Поточний курс конвертації AA до USD становить $ 0,01649233 за AA.

Arai наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 2 382 610, з циркуляційною пропозицією у 144,50M AA. Протягом останніх 24 годин AA торгувався між $ 0,01541802 (мінімум) та $ 0,0167101 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,194897, тоді як історичний мінімум — $ 0,00407646.

У короткостроковій динаміці AA змінився на +0,85% за останню годину та на -44,31% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 277,64K.

Ринкова інформація щодо Arai (AA)

Ринкова капіталізація $ 2,38M$ 2,38M $ 2,38M Обсяг (за 24 год) $ 277,64K$ 277,64K $ 277,64K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 16,49M$ 16,49M $ 16,49M Циркуляційне постачання 144,50M 144,50M 144,50M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Arai — $ 2,38M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 277,64K. Циркуляційна пропозиція AA — 144,50M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 16,49M.