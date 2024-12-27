Ціна Aragon (ANT)
Поточна ціна Aragon (ANT) сьогодні становить 1.063 USD з ринковою капіталізацією $ 42.67M USD. Ціна ANT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Aragon:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.26K USD
- зміна ціни Aragon протягом дня — +0.64%
- циркуляційна пропозиція – 40.04M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Aragon до USD становила $ +0.00678007.
За останні 30 днів зміна ціни Aragon до USD становила $ -0.2194694249.
За останні 60 днів зміна ціни Aragon до USD становила $ -0.8824192608.
За останні 90 днів зміна ціни Aragon до USD становила $ -5.629512155429927.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00678007
|+0.64%
|30 днів
|$ -0.2194694249
|-20.64%
|60 днів
|$ -0.8824192608
|-83.01%
|90 днів
|$ -5.629512155429927
|-84.11%
Останній аналіз цін Aragon: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+11.41%
+0.64%
+19.40%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is the project about? Aragon builds flexible and secure tools that enable anyone to launch and manage Decentralized Autonomous Organizations (DAOs). In 2016, Aragon built the first DAO framework, which has since powered the creation of over 5000 DAOs and secured over 12B in value for leading projects like Lido, Decentraland, API3, Aavegotchi and NFTX. Aragon recently deployed the new modular Aragon OSx protocol and no-code Aragon App on Ethereum and Polygon. Driven by the mission to enable everyone to experiment with governance at the speed of software, Aragon aims to build a hyperstructure for governance. The Aragon Project is governed by Aragon Network Token (ANT) Holders in the Aragon DAO and built by globally distributed teams. What makes your project unique? History of your project. What’s next for your project? What can your token be used for?
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