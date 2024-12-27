Сьогоднішня ціна Aragon (ANT)

Поточна ціна Aragon (ANT) сьогодні становить 1.063 USD з ринковою капіталізацією $ 42.67M USD. Ціна ANT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Aragon:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.26K USD

- зміна ціни Aragon протягом дня — +0.64%

- циркуляційна пропозиція – 40.04M USD

Отримуйте оновлення цін ANT до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни ANT.