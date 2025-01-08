Сьогоднішня ціна AraFi (ARA)

Поточна ціна AraFi (ARA) сьогодні становить 0.353009 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ARA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності AraFi:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 45.14 USD

- зміна ціни AraFi протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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