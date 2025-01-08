Сьогоднішня ціна Arable Protocol (ACRE)

Поточна ціна Arable Protocol (ACRE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 7.95K USD. Ціна ACRE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Arable Protocol:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.84 USD

- зміна ціни Arable Protocol протягом дня — -9.24%

- циркуляційна пропозиція – 188.61M USD

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