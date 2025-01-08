Ціна Arabic (ABIC)
Поточна ціна Arabic (ABIC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ABIC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Arabic:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 28.06 USD
- зміна ціни Arabic протягом дня — -3.72%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Arabic до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Arabic до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Arabic до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Arabic до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-3.72%
|30 днів
|$ 0
|+0.97%
|60 днів
|$ 0
|+27.08%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Arabic: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.57%
-3.72%
+2.95%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Arabic Cash is the world's first independent decentralized financial instrument based on loans and deposits backed by Arab capital. It aims to attract new investments in the development of the digital economy of the Arab world. Recently, excessive bureaucracy and complex financial monitoring of the Eastern region, like a giant dam, have blocked investment flows from all over the world. Arabic Cash is now ready to make a difference. Now any inhabitant of the planet can invest in the rapidly developing countries of the Eastern region. All investments accumulate in the decentralized Binance Smart Chain - the most reliable and profitable e-commerce platform to date. With Arabic Cash technology, the world will have revolutionary tools for doing business. The official ABIC token allows you to make money transfers in large volumes, which is now necessary for business in the Arab countries. The ArabicSwap Decentralized Exchange allows you to preserve assets and generate passive income that no other bank can match. And the CryptoBank phenomenon will solve the global issues of lending to large financial sectors without the participation of intermediaries. All of this will eventually turn into a large-scale financial ecosystem that can become a real phenomenon in a rapidly changing world.
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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
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