Ціна Arab cat (ARAB)
Поточна ціна Arab cat (ARAB) сьогодні становить 0.00125265 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ARAB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Arab cat:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.00K USD
- зміна ціни Arab cat протягом дня — -16.10%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Arab cat до USD становила $ -0.000240438453715713.
За останні 30 днів зміна ціни Arab cat до USD становила $ -0.0002924659.
За останні 60 днів зміна ціни Arab cat до USD становила $ -0.0007056614.
За останні 90 днів зміна ціни Arab cat до USD становила $ -0.0011112019754107384.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000240438453715713
|-16.10%
|30 днів
|$ -0.0002924659
|-23.34%
|60 днів
|$ -0.0007056614
|-56.33%
|90 днів
|$ -0.0011112019754107384
|-47.00%
Останній аналіз цін Arab cat: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.28%
-16.10%
-3.10%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Arab cat is a token representing the arabian community in crypto.
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