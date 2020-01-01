Токеноміка Aquathecoin (AQUA) Дізнайтеся ключову інформацію про Aquathecoin (AQUA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Aquathecoin (AQUA) The project is a unique memecoin inspired by a drop of water, named Aqua. It combines the playful nature of meme culture with a fresh concept, making it stand out among other tokens. Aqua’s theme revolves around the purity and simplicity of water, which symbolizes transparency and fluidity. The goal is to build a fun and engaging community around this idea while creating a token that represents the essence of something as essential as water. Офіційний вебсайт: https://aquaonsol.fun/ Купити AQUA зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Aquathecoin (AQUA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Aquathecoin (AQUA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 17,43K $ 17,43K $ 17,43K Загальна пропозиція: $ 997,67M $ 997,67M $ 997,67M Циркуляційна пропозиція: $ 997,67M $ 997,67M $ 997,67M FDV (повністю розведена вартість): $ 17,43K $ 17,43K $ 17,43K Історичний максимум: $ 0,00293112 $ 0,00293112 $ 0,00293112 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Aquathecoin (AQUA)

Токеноміка Aquathecoin (AQUA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Aquathecoin (AQUA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів AQUA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів AQUA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку AQUA, досліджуйте ціну токена AQUA в реальному часі!

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