Ціна Aquathecoin (AQUA)
Поточна ціна Aquathecoin (AQUA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 98.21K USD. Ціна AQUA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Aquathecoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.31K USD
- зміна ціни Aquathecoin протягом дня — -6.16%
- циркуляційна пропозиція – 997.80M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Aquathecoin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Aquathecoin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Aquathecoin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Aquathecoin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-6.16%
|30 днів
|$ 0
|-62.44%
|60 днів
|$ 0
|-44.28%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Aquathecoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+9.34%
-6.16%
-9.41%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The project is a unique memecoin inspired by a drop of water, named Aqua. It combines the playful nature of meme culture with a fresh concept, making it stand out among other tokens. Aqua’s theme revolves around the purity and simplicity of water, which symbolizes transparency and fluidity. The goal is to build a fun and engaging community around this idea while creating a token that represents the essence of something as essential as water.
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