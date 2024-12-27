Сьогоднішня ціна Aquathecoin (AQUA)

Поточна ціна Aquathecoin (AQUA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 98.21K USD. Ціна AQUA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Aquathecoin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.31K USD

- зміна ціни Aquathecoin протягом дня — -6.16%

- циркуляційна пропозиція – 997.80M USD

Отримуйте оновлення цін AQUA до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни AQUA.