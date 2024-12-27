Сьогоднішня ціна Aquarius (AQUA)

Поточна ціна Aquarius (AQUA) сьогодні становить 0.00112004 USD з ринковою капіталізацією $ 36.29M USD. Ціна AQUA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Aquarius:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 64.30K USD

- зміна ціни Aquarius протягом дня — -2.55%

- циркуляційна пропозиція – 32.33B USD

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