Ціна Aquarius (AQUA)
Поточна ціна Aquarius (AQUA) сьогодні становить 0.00112004 USD з ринковою капіталізацією $ 36.29M USD. Ціна AQUA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Aquarius:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 64.30K USD
- зміна ціни Aquarius протягом дня — -2.55%
- циркуляційна пропозиція – 32.33B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Aquarius до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Aquarius до USD становила $ -0.0001314504.
За останні 60 днів зміна ціни Aquarius до USD становила $ +0.0010692712.
За останні 90 днів зміна ціни Aquarius до USD становила $ +0.0004994225431878259.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.55%
|30 днів
|$ -0.0001314504
|-11.73%
|60 днів
|$ +0.0010692712
|+95.47%
|90 днів
|$ +0.0004994225431878259
|+80.47%
Останній аналіз цін Aquarius: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.76%
-2.55%
+7.46%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
AQUA is the currency for rewards and on-chain voting on the Stellar network. The Aquarius project has been designed to supercharge trading on Stellar, bring more liquidity and give control over how it is distributed across various market pairs of Stellar’s internal Decentralized Exchange (SDEX). Aquarius allows the community to set market making rewards for selected markets through on-chain voting. AQUA holders can vote for market pairs that need more liquidity and select trusted assets. Both DEX traders and LPs can earn AQUA rewards on selected market pairs based on their participation with market making on the Stellar blockchain. AQUA holders will be able to participate in DAO voting to decide the direction of the Community DAO Fund and navigate future Aquarius developments.
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