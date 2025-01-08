Ціна Aquari (AQUARI)
Поточна ціна Aquari (AQUARI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AQUARI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Aquari:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.22K USD
- зміна ціни Aquari протягом дня — -4.03%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Aquari до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Aquari до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Aquari до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Aquari до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-4.03%
|30 днів
|$ 0
|-0.97%
|60 днів
|$ 0
|+144.48%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Aquari: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.58%
-4.03%
-5.90%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Aquari is a gamified gig-economy consumer app democratizing the value captured by impact labor traditionally monopolized by NGOs & Non-Profits. The current model for paying non-profit workers & contributors is unfairly distributed and insufficiently transparent. Aquari is inspired by giving real financial empowerment and leverage to ground-zero non-profit environmental workers through the use of utility, proof-of-physical-work NFTs. The Aquari community envisions a future in which the major environmental non-profits today evolve into publicly traded companies on-chain driven by market forces instead of philanthropy. A world where those who provide capital or human capital to deliver impact can finally capture the financial value they helped to create. A true merging of the existing non-profit sector with the rest of the market economy so that the proper incentives may finally align.
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