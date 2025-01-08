Ціна Aquanee (AQDC)
Поточна ціна Aquanee (AQDC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AQDC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Aquanee:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 343.78 USD
- зміна ціни Aquanee протягом дня — +4.13%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Aquanee до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Aquanee до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Aquanee до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Aquanee до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+4.13%
|30 днів
|$ 0
|-48.77%
|60 днів
|$ 0
|-22.44%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Aquanee: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+4.43%
+4.13%
-0.65%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
AQUANEE is a real-time combat simulation game (SLG) for blockchain gamers. An eco that includes games, DEX, NFT markets, and an upcoming public chain are together with the project. AQUANEE is inspired by sea creatures, which allows players to hatch and cultivate pets and earn tokens (NEE).
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