Сьогоднішня ціна Aquanee (AQDC)

Поточна ціна Aquanee (AQDC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AQDC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Aquanee:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 343.78 USD

- зміна ціни Aquanee протягом дня — +4.13%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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