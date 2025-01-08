Ціна Aqualibre (AQLA)
Поточна ціна Aqualibre (AQLA) сьогодні становить 0.02461589 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AQLA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Aqualibre:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 65.30K USD
- зміна ціни Aqualibre протягом дня — +16.85%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Aqualibre до USD становила $ +0.00354911.
За останні 30 днів зміна ціни Aqualibre до USD становила $ +0.0016300642.
За останні 60 днів зміна ціни Aqualibre до USD становила $ +3.9057778134.
За останні 90 днів зміна ціни Aqualibre до USD становила $ +0.00786960072852785.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00354911
|+16.85%
|30 днів
|$ +0.0016300642
|+6.62%
|60 днів
|$ +3.9057778134
|+15,866.90%
|90 днів
|$ +0.00786960072852785
|+46.99%
Останній аналіз цін Aqualibre: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.20%
+16.85%
+23.99%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Aqualibre is a digital marketplace where users including governments, corporate entities and individuals are able to purchase Carbon Offsets to counter their environmental emissions. Aqualibre is bringing Real World Assets on-chain, starting with Carbon Offsets before expanding to additional ESG solutions. AQLA token captures the value created by our participation in the host eco-system and platform.
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