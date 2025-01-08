Сьогоднішня ціна Aqualibre (AQLA)

Поточна ціна Aqualibre (AQLA) сьогодні становить 0.02461589 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AQLA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Aqualibre:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 65.30K USD

- зміна ціни Aqualibre протягом дня — +16.85%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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