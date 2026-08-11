Сьогоднішня ціна Aquabank bTether

Поточна ціна Aquabank bTether (BUSDT) сьогодні становить $ 0,999722, зі зміною 0,16% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BUSDT до USD становить $ 0,999722 за BUSDT.

Aquabank bTether наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 309 135, з циркуляційною пропозицією у 309,26K BUSDT. Протягом останніх 24 годин BUSDT торгувався між $ 0,994157 (мінімум) та $ 1,002 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1,028, тоді як історичний мінімум — $ 0,982483.

У короткостроковій динаміці BUSDT змінився на +0,20% за останню годину та на +0,18% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 34,96K.

Ринкова інформація щодо Aquabank bTether (BUSDT)

Ринкова капіталізація $ 309,14K$ 309,14K $ 309,14K Обсяг (за 24 год) $ 34,96K$ 34,96K $ 34,96K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 309,14K$ 309,14K $ 309,14K Циркуляційне постачання 309,26K 309,26K 309,26K Загальна пропозиція 309 259,028173 309 259,028173 309 259,028173

Поточна ринкова капіталізація Aquabank bTether — $ 309,14K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 34,96K. Циркуляційна пропозиція BUSDT — 309,26K, зі загальною пропозицією 309259.028173. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 309,14K.