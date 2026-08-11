Сьогоднішня ціна Aquabank bCircle

Поточна ціна Aquabank bCircle (BUSDC) сьогодні становить $ 1,001, зі зміною 0,14% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BUSDC до USD становить $ 1,001 за BUSDC.

Aquabank bCircle наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 207 115, з циркуляційною пропозицією у 207,02K BUSDC. Протягом останніх 24 годин BUSDC торгувався між $ 0,996239 (мінімум) та $ 1,001 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1,031, тоді як історичний мінімум — $ 0,984008.

У короткостроковій динаміці BUSDC змінився на +0,06% за останню годину та на +0,08% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 98,84K.

Ринкова інформація щодо Aquabank bCircle (BUSDC)

Ринкова капіталізація $ 207,12K$ 207,12K $ 207,12K Обсяг (за 24 год) $ 98,84K$ 98,84K $ 98,84K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 207,12K$ 207,12K $ 207,12K Циркуляційне постачання 207,02K 207,02K 207,02K Загальна пропозиція 207 019,404923 207 019,404923 207 019,404923

Поточна ринкова капіталізація Aquabank bCircle — $ 207,12K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 98,84K. Циркуляційна пропозиція BUSDC — 207,02K, зі загальною пропозицією 207019.404923. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 207,12K.