Сьогоднішня ціна Aquabank bAUSD

Поточна ціна Aquabank bAUSD (BAUSD) сьогодні становить $ 1,0, зі зміною 0,15% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BAUSD до USD становить $ 1,0 за BAUSD.

Aquabank bAUSD наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 133 317, з циркуляційною пропозицією у 133,31K BAUSD. Протягом останніх 24 годин BAUSD торгувався між $ 0,996967 (мінімум) та $ 1,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1,005, тоді як історичний мінімум — $ 0,993179.

У короткостроковій динаміці BAUSD змінився на +0,05% за останню годину та на +0,07% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 73,80K.

Ринкова інформація щодо Aquabank bAUSD (BAUSD)

Ринкова капіталізація $ 133,32K$ 133,32K $ 133,32K Обсяг (за 24 год) $ 73,80K$ 73,80K $ 73,80K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 133,32K$ 133,32K $ 133,32K Циркуляційне постачання 133,31K 133,31K 133,31K Загальна пропозиція 133 306,748586 133 306,748586 133 306,748586

Поточна ринкова капіталізація Aquabank bAUSD — $ 133,32K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 73,80K. Циркуляційна пропозиція BAUSD — 133,31K, зі загальною пропозицією 133306.748586. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 133,32K.