Сьогоднішня ціна AQTIS (AQTIS)

Поточна ціна AQTIS (AQTIS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 107.47K USD. Ціна AQTIS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності AQTIS:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.28K USD

- зміна ціни AQTIS протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 2.24B USD

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