Ціна AQTIS (AQTIS)
Поточна ціна AQTIS (AQTIS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 107.47K USD. Ціна AQTIS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності AQTIS:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.28K USD
- зміна ціни AQTIS протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 2.24B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни AQTIS до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни AQTIS до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни AQTIS до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни AQTIS до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-94.18%
|60 днів
|$ 0
|-95.91%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін AQTIS: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-85.93%
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