Інформація щодо ціни AQC (AQC) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00111865 $ 0,00111865 $ 0,00111865 Мін. за 24 год $ 0,00126048 $ 0,00126048 $ 0,00126048 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00111865$ 0,00111865 $ 0,00111865 Макс. за 24 год $ 0,00126048$ 0,00126048 $ 0,00126048 Рекордний максимум $ 0,00185075$ 0,00185075 $ 0,00185075 Найнижча ціна $ 0,00054578$ 0,00054578 $ 0,00054578 Зміна ціни (за 1 год) +2,00% Зміна ціни (1 дн.) -2,49% Зміна ціни (за 7 дн.) +3,40% Зміна ціни (за 7 дн.) +3,40%

Актуальна ціна AQC (AQC) становить $0,00121642. За останні 24 години AQC торгувався між мінімумом у $ 0,00111865 і максимумом у $ 0,00126048, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум AQC становить $ 0,00185075, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00054578.

Що стосується короткострокових результатів, то AQC змінився на +2,00% за останню годину, -2,49% за 24 години та на +3,40% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо AQC (AQC)

Ринкова капіталізація $ 1,16M$ 1,16M $ 1,16M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,20M$ 1,20M $ 1,20M Циркуляційне постачання 950,23M 950,23M 950,23M Загальна пропозиція 984 506 942,442517 984 506 942,442517 984 506 942,442517

Поточна ринкова капіталізація AQC — $ 1,16M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція AQC — 950,23M, зі загальною пропозицією 984506942.442517. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,20M.