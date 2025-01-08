Сьогоднішня ціна APYSwap (APYS)

Поточна ціна APYSwap (APYS) сьогодні становить 0.00345863 USD з ринковою капіталізацією $ 33.77K USD. Ціна APYS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності APYSwap:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 652.54 USD

- зміна ціни APYSwap протягом дня — -7.02%

- циркуляційна пропозиція – 9.77M USD

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