Ціна APYSwap (APYS)
Поточна ціна APYSwap (APYS) сьогодні становить 0.00345863 USD з ринковою капіталізацією $ 33.77K USD. Ціна APYS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності APYSwap:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 652.54 USD
- зміна ціни APYSwap протягом дня — -7.02%
- циркуляційна пропозиція – 9.77M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни APYSwap до USD становила $ -0.000261293506429574.
За останні 30 днів зміна ціни APYSwap до USD становила $ -0.0014285096.
За останні 60 днів зміна ціни APYSwap до USD становила $ -0.0012912656.
За останні 90 днів зміна ціни APYSwap до USD становила $ -0.001857990663296816.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000261293506429574
|-7.02%
|30 днів
|$ -0.0014285096
|-41.30%
|60 днів
|$ -0.0012912656
|-37.33%
|90 днів
|$ -0.001857990663296816
|-34.94%
Останній аналіз цін APYSwap: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.49%
-7.02%
+7.13%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
APYSwap is a protocol for the decentralised exchange of shares of Tokenized Vaults. It achieves this through the creation of a Layer 2 blockchain where users can trustlessly swap accounts & assets from multiple Layer 1 blockchains. Including Ethereum, Polkadot, HECO, and Binance Smart Chain.
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